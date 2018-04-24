В Белгородской области РФ для аборта требуют разрешение батюшки

Жительниц Белгородской области заставляют просить разрешения батюшек на проведение аборта: священнослужителей включили в состав соответствующих комиссий – наряду с представителями "Кризисного центра" (эту организацию тоже курирует РПЦ).

Такую информацию сейчас активно обсуждают в Сети и в новостных Telegram-каналах.

Все началось с фото обходного листа, который надо заполнять каждой желающей сделать аборт женщине. Снимок опубликовал пользователь развлекательного портала Pikabu.

По его словам, его знакомую отправили проходить комиссию и брать разрешение священников, чтобы сделать аборт.

"Пошла, значит, знакомая в больницу. И там ей врач дала бумажки на подпись от психолога, психиатра и — ТАДАААААМ!!! — попа, т. е. батюшки. Мол, иди в церковь и бери у попа подпись, что епархия (или как их там) дает свое разрешение. Это, блин, вообще нормально? Разве это не является нарушением закона? К слову, в частных клиниках в нашей прекрасной Белгородской области аборт сделать нельзя — запрещено законом. Вопрос: куды бечь и кому жаловаться? (стилистика сохранена)", — так прокомментировал фото пользователь.

Впрочем, в местной епархии заверили, что посещение батюшки – процедура сугубо добровольная.

"В некоторых поликлиниках на местном уровне есть предабортное консультирование. Эта комиссия заседает несколько раз в неделю — психолог, акушер-гинеколог, соцработник, священник. Просто, когда женщина приходит, сомневается, делать ли ей аборт, может проконсультироваться. Это всегда по желанию. Это не обязательная процедура. Если женщина сомневается, ей могут ответить на какие-то вопросы, где-то как-то поддержать", — цитирует Znak представителя белгородской епархии Ивана Залогу.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян у себя в Facebook разместил объяснение, как же так вышло, что его супруга рожала в США, а не в родной Украине. По его словам, за роды в американской клинике платить им не пришлось.

Однако проживающая в Майями журналистка объяснила, что Омелян соврал о бесплатных родах жены в Нью-Йорке или нарушил закон США. Она привела в пример рождение собственных детей.

Ранее в Минздраве разъяснили, сколько будут стоить роды в Украине-2018.