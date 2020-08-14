Домбровская, которую назвали "корабельной сосной", идет в мэры Николаева

Татьяна Домбровская будет баллотироваться на пост мэра Николаева / vafk.com.ua

Общественный деятель Татьяна Домбровская, которую глава Слуги народа Александр Корниенко назвал "корабельной сосной", представила свою предвыборную программу и заявила о намерении баллотироваться на пост мэра Николаева.

"Я, как и каждый николаевец, каждый день вижу проблемы родного города: разбитые дороги, стаи бездомных собак, неухоженные фасады, рекламу наркотиков и многое другое. Так же, как и вам, мне хочется качественных изменений… Поэтому было принято непростое решение: стать первой женщиной — мэром города Николаева", - заявила она в ролике на Youtube.

"Я, как и каждый николаевец, каждый день вижу проблемы родного города: разбитые дороги, стаи бездомных собак, неухоженные фасады, рекламу наркотиков и многое другое. Так же, как и вам, мне хочется качественных изменений… Поэтому было принято непростое решение: стать первой женщиной — мэром города Николаева", – объяснила Домбровская.

Читайте также"Высокая оценка": "корабельная сосна" Домбровская простила обидчиковПо словам кандидата, она может стать первой женщиной-мэром Николаева. Домбровская заверила избирателей, что у нее есть успешный план действий, а также профессиональная команда, поэтому она готова "сделать Николаев лучше, чище и безопаснее".

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины. На тот момент сообщалось, что депутаты говорили об Ирине Аллахвердиевой.

Позже стало известно, что нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали не Ирину Аллахвардиеву, а николаевского политика и общественного деятеля Татьяну Домбровскую, кандидатура которой рассматривалась на пост мэра города от пропрезидентской партии.