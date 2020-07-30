На Николаевщине грузовик убил молодых людей, фото с места трагедии

В Николаевской области в результате ДТП погибли двое молодых людей / Скриншот с mk.npu.gov.ua

В четверг днем, 30 июля, возле поселка городского типа Кривое Озеро Николаевской области грузовик DAF убил двух мужчин – одной жертве 26 лет, а другой – 30.

Смертельная авария произошла около 13:00 на автодороге М-05 Киев – Одесса, за рулем грузовика находился 47-летний мужчина, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Николаевщине.

По данным ведомства, водитель грузовика с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником, а потом наехал на молодых людей, которые находились на территории автозаправки. Пешеходы погибли на месте ДТП.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

В Николаевской области в результате ДТП погибли двое молодых людей / mk.npu.gov.ua

В Николаевской области в результате ДТП погибли двое молодых людей / mk.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что поздно вечером 28 июля в селе Циркуны Харьковской области авто скорой помощи наехало на 43-летнюю женщину, пострадавшая умерла на месте происшествия.