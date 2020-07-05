Пламя охватило всю крышу: под Херсоном горит жилая многоэтажка

В Новой Каховке Херсонской области произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме.
Пожар возник на улице Букина, 20, сообщает местный ресурс Online Новая Каховка.
Как рассказали в соцсетях, в одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже.
После этого пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.
Напомним, ранее в Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар.
При этом на месте пожара наблюдалось открытое пламя, а также густой, черный дым.
В результате было перекрыто движение общественного транспорта.
Автор: Алексей Тычина