Пламя охватило всю крышу: под Херсоном горит жилая многоэтажка

Масштабный пожар в Новой Каховке / Телеграм-канал Nova Kakhovka

В Новой Каховке Херсонской области произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме.

Пожар возник на улице Букина, 20, сообщает местный ресурс Online Новая Каховка.

Как рассказали в соцсетях, в одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже.

После этого пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

/ Телеграм-канал Nova Kakhovka

Напомним, ранее в Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар.

При этом на месте пожара наблюдалось открытое пламя, а также густой, черный дым.

В результате было перекрыто движение общественного транспорта.