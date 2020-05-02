Резонансное убийство ребенка под Киевом: подозреваемые оказались на свободе

Кирилл Тлявов / Фото: Facebook/Татьяна Тлявова

Из СИЗО вышли на свободу двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Бывший полицейский Владимир Петровец, а также Дмитрий Кривошей вышли под залог, передает Hromadske.

"Да, их выпустили", - подтвердила информацию бабушка убитого мальчика Александра Тлявова.

По словам адвоката одного из обвиняемых Виктора Чевгуза, что когда Петровцу и Кривошею уменьшили сумму залога, они вскоре ее внесли и вышли на свободу.

Отметим, что ранее сумма залога составляла 273 тысяч гривен, а до какой суммы ее уменьшили, пока неизвестно.

В то же время под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько, а другой подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательствам.

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Напомним, трагедия произошла 31 мая 2019 года в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова ранили в голову пьяные полицейские. 3 июня, ребенок, у которого был поврежден головной мозг, скончался в больнице.