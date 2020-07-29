"Полтавский Рэмбо": стало известно, что помогло скрыться неуловимому террористу

Роман Скрипник / PavlovskyNEWS

В ГУ НП в Полтавской области прокомментировал ход спецоперации по поиску Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке.

По словам полицейских, военная подготовка и трехметровая кукуруза помогают "полтавскому террористу" скрываться уже шестые сутки, передает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Отмечается, что процесс поисков затянулся из-за трудностей, вызванных ландшафтом Миргородского района, а также военной подготовкой преступника.

"Там лесостепь, лесопосадки и поля с 3-х метровой кукурузой. Также у него есть военная подготовка", - заявили правоохранители.

Кроме того, известно, что у Скрипника есть психическое расстройство на почве употребления наркотиков.

Читайте такжеВ полиции рассказали, почему не могут поймать сбежавшего полтавского террористаНапомним, в Полтавской области продолжается спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.