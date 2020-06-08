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Еще один усталый: на Тернопольщине под грузовиком развалился мост - фото

8 июня 2020, 13:57

Инцидент с гидросооружением произошел между селами Вертелка и Городище.

На Тернопольщине под грузовиком развалился мост / Национальная полиция

В Тернопольской области под едущим на полном ходу грузовиком рухнул мост-гидросооружение.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Зборовского отделения полиции на официальной странице в социальной сети Facebook. Согласно тексту, под весом грузовика модели ЗИЛ-130 обвалился участок гидросооружения между селами Вертелка и Городище.

Правоохранители выяснили, что водитель (1994 года рождения) грузовика не учел дорожную обстановку и решил проехать через мост-гидросооружение (которое, в итоге, и не выдержало нагрузки).

"Водитель грузовика телесных повреждений не получил, полицейские составили в отношении него протокол по статье 124 КУоАП (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП)", — заявили полицейские.

Напомним, ранее в селе Алексеевка Днепропетровской области рухнул мост как раз в то время, когда по нему проезжала большегрузная фура. К счастью, в инциденте не было жертв.

полиция Новости Тернополя мост рухнул грузовик
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