На перевоспитание: на Виннитчине женщина посадила дочь на цепь

Мешки / Нацполиция

В одном из сел Чечельницкого района (Винницкая область) мать приковала цепью свою 14-летнюю дочку.

Об этом сообщает пресс-служба Главка Национальной полиции по Винницкой области.

По данным журналистов, девочка сама подала в полицию заявление на мать и рассказала правоохранителям, что вынуждена была просидеть несколько часов на цепи и в ошейнике. Мать утверждала, что мать решила таким образом ее перевоспитать.

30-летнюю женщину после обращения задержали и допросили. Она рассказала полицейским, что таким образом она пытается "перевоспитать" дочку. По словам матери, девушка-подросток отказывается ей помогать по домашнему хозяйству и постоянно пытается сбежать из дома.

Соседи подтвердили полиции ‒ девочка действительно проблемный ребенок, регулярно конфликтует с матерью. О самой женщине они отзываются хорошо и хвалят за хозяйственность и бесконфликтность.

Напомним, ранее в Кременском районе Луганской области 44-летняя женщина сковала цепью ноги своей 14-летней дочери. Женщина утверждала ‒ использовала цепь, чтобы "перевоспитать" дочь ‒ та якобы регулярно убегала из дома.