УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Из-за привязанной подушки захлебнулась рвотой: в детсаду Запорожья умер ребенок

4 июня 2020, 21:04

Жуткое видео со своим поступком воспитательница пыталась скрыть.

Новости Запорожья - появилось видео, как умер ребенок в детсаду
Новости Запорожья - появилось видео, как умер ребенок в детсаду / Скриншот видео

В детском саду Запорожья произошла жуткая трагедия: ребенок захлебнулся собственной рвотой, а воспитательница пыталась скрыть свою вину.

Девочка Олеся поссорилась в садике с одногодкой, тот ее больно укусил. Девочка сильно расплакалась – до рвоты. Однако реакция воспитательницы на слезы ребенка оказалась, мягко говоря, неадекватной.

Адвокат родителей погибшей девочки Тимур Мамедов на своей странице в Facebook выложил фрагмент видео, на котором видно, как женщина уложила малышку на диван, осмотрела укус на ноге девочки (видимо, оставленный другим ребенком), привязала к лицу Леси подушку и унесла ее в соседнюю комнату.

Читайте такжеКак отправлять ребенка в садик во время карантина - правила Минздрава"Извините за сленг, но тупо завязать подушку и отнести в другую комнату, где оставить годовалого ребенка около 10 минут без внимания только из-за того, что дитя плакало, – не поддается здравому смыслу", – с возмущением отметил адвокат.

Это видео воспитательница пыталась скрыть.

"Воспитатель после наступления смерти Леси исказила и скрыла многочисленные факты от нас и следствия, с целью избежать уголовной ответственности. А еще до приезда следственной группы удалила видеозаписи камер наблюдений с жестких дисков, сокрыла орудие преступления, раздела ребенка и пыталась скрыть другие следы преступления", – сообщил Мамедов.

До трагедии у мамы девочки не было никаких претензий к садику: условия содержания детей при первом знакомстве с учреждением вызвали у нее доверие, а "подозреваемая (воспитатель) еще ко всему уверила мать, что у нее два высших образования – педагогическое и медицинское. А для большей убедительности продемонстрировала сертификаты, якобы дающие право ей на такую сферу деятельности, которые не вызвали сомнения у доверчивой мамы".

Воспитательницу уже задержали по подозрению в умышленном убийстве, что совершено в отношении малолетнего ребенка (п.2 ч.1 ст. 115 УК Украины), сообщает МВД Украины.

Осторожно, видео 18+

Ранее в Китае охранник школы с ножом напал на детей: много пострадавших. На место ЧП прибыла полиция, мужчину задержали.

новости Запорожья детсад
Сейчас вы просматриваете новость «Из-за привязанной подушки захлебнулась рвотой: в детсаду Запорожья умер ребенок». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:10
Мы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фото
21:04
Из-за привязанной подушки захлебнулась рвотой: в детсаду Запорожья умер ребенок Видео
20:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства Видео
20:42
Изнасилование в полиции Караглыка: появились три новые жертвы подозреваемых
20:24
Аэропорт Борисполь возобновляет внутреннее авиасообщение: названа дата и новые правила
20:20
Лунное затмение 5 июня 2020 года: что нельзя делать и кому опасаться Видео
20:01
Лех Валенса требует для Украины большей помощи от Европы и мира
20:01
Бунт в Штатах показал, что большая американская революция неизбежна мнение
19:45
Наказание за беспечность: врач объяснила, почему Киев снова уйдет в карантин
19:36
В Госпогранслужбе рассказали, нужно ли прибывшим из-за границы отправляться на самоизоляцию
19:15
Учел нарушение карантина: Зеленский снова посетил кафе под Хмельницким
18:59
Дистанционное образование в Украине – что ждет родителей и детей Видео
18:46
Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ: список
18:44
Need For Speed в Одессе: 12-летний ребенок на угнанном BMW пытался скрыться от полиции – видео Видео
18:30
Названо строгое наказание за нарушение новых ПДД владельцами евроблях
18:14
Киевское метро выложило список станций, что закрывают на вход Видео
18:02
Полно оружия: полиция нашла у участников перестрелки в Броварах целый арсенал - видео Видео
17:59
Угроза остается: в НАН оценили риски роста заболеваемости COVID-19 Видео
17:49
Участник Х-Фактора накинулся на Джамалу и alyona alyona за неподдержку бунта в США Видео
17:44
Кандидат на должность министра образования оскандалился научным плагиатом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять