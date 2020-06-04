Из-за привязанной подушки захлебнулась рвотой: в детсаду Запорожья умер ребенок

Новости Запорожья - появилось видео, как умер ребенок в детсаду / Скриншот видео

В детском саду Запорожья произошла жуткая трагедия: ребенок захлебнулся собственной рвотой, а воспитательница пыталась скрыть свою вину.

Девочка Олеся поссорилась в садике с одногодкой, тот ее больно укусил. Девочка сильно расплакалась – до рвоты. Однако реакция воспитательницы на слезы ребенка оказалась, мягко говоря, неадекватной.

Адвокат родителей погибшей девочки Тимур Мамедов на своей странице в Facebook выложил фрагмент видео, на котором видно, как женщина уложила малышку на диван, осмотрела укус на ноге девочки (видимо, оставленный другим ребенком), привязала к лицу Леси подушку и унесла ее в соседнюю комнату.

Читайте такжеКак отправлять ребенка в садик во время карантина - правила Минздрава"Извините за сленг, но тупо завязать подушку и отнести в другую комнату, где оставить годовалого ребенка около 10 минут без внимания только из-за того, что дитя плакало, – не поддается здравому смыслу", – с возмущением отметил адвокат.

Это видео воспитательница пыталась скрыть.

"Воспитатель после наступления смерти Леси исказила и скрыла многочисленные факты от нас и следствия, с целью избежать уголовной ответственности. А еще до приезда следственной группы удалила видеозаписи камер наблюдений с жестких дисков, сокрыла орудие преступления, раздела ребенка и пыталась скрыть другие следы преступления", – сообщил Мамедов.

До трагедии у мамы девочки не было никаких претензий к садику: условия содержания детей при первом знакомстве с учреждением вызвали у нее доверие, а "подозреваемая (воспитатель) еще ко всему уверила мать, что у нее два высших образования – педагогическое и медицинское. А для большей убедительности продемонстрировала сертификаты, якобы дающие право ей на такую сферу деятельности, которые не вызвали сомнения у доверчивой мамы".

Воспитательницу уже задержали по подозрению в умышленном убийстве, что совершено в отношении малолетнего ребенка (п.2 ч.1 ст. 115 УК Украины), сообщает МВД Украины.

Осторожно, видео 18+

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