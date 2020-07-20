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В Затоке мужчина застрелил своих кумовьёв из-за долга

Погибшие мужчина и женщина не хотели возвращать одолженные деньги.

20 июля 2020, 15:19
наручники
В Затоке задержали мужчину, который подозревается в убийстве кумовьев / УНИАН

В понедельник утром, 20 июля, в Затоке Одесской области, в районе станции Лиманская нашли два тела. Чуть позже выяснилось, что это супружеская пара, мужчину и женщину застрелили из охотничьего ружья.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

По информации издания, уже задержали подозреваемого в совершении убийства – это местный житель курортного поселка.

Убийство произошло, по предварительной версии, на почве долгов. Якобы погибшие мужчина и женщина отказывались возвращать одолженные у своего знакомого деньги, и это могло стать мотивом убийства.

Также сообщается, что задержанный и погибшие были кумовьями.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте такжеКровавая бойня на Житомирщине: мужчина расстрелял из ружья семерых человекНапомним, ранее в Затоке Одесской области трагически погиб отдыхающий. На мужчину, который плавал на матрасе, наехал гидроцикл. Медики не смогли его спасти.

По информации правоохранителей, 42-летний житель Днепропетровской области приехал на отдых. В момент ЧП он плавал на надувном матрасе в море. После столкновения его доставили в больницу, но врачи ничего сделать не смогли - от полученных травм турист скончался.

Затока убийство
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