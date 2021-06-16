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Новые правила въезда в Украину: обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию отменили

16 июня 2021, 16:56
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Правительство отменило требование теста для украинцев, возвращающихся из-за рубежа.

Украина,граница
Правительство отменило требование теста для украинцев/ УНИАН

Кабмин в связи с переходом всей страны в зеленую зону карантина из-за ситуации с коронавирусом отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающиеся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.

"При зеленом уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ", - отмечают в сообщении Минздрава.

Так, согласно совместному решению Минцифры с Минздравом, отныне не нужно будет устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границы в Украину.

Гражданам других стран для въезда и дальше нужно обязательно иметь страховой полис, учитывающий и случай заболевания COVID-19, а также отрицательный тест или справку о полном курсе вакцинации:

  • отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до пересечения границы;
  • отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы)
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы)
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.

Уточняется, что в случае возвращения на территории Украины иного уровня эпидемической опасности вместо нынешнего зеленого требование теста или самоизоляции вернется, независимо от страны прибытия.

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Самоизоляция не будет требоваться при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до пересечения границы, или негативного экспресс-теста, или же документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Как ранее сообщал Главред, все регионы нашей страны по состоянию на 9 июня стали зелеными.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что карантин необходимо продлить, поскольку вирус еще не преодолен. Глава Минздрава отмечал, что должны работать такие главные противоэпидемические ограничения – ношение масок в общественных зданиях и в транспорте, соблюдение дистанции и гигиена рук.

Последнее решение Кабмина - карантин будет действовать до конца августа 2021 года.

Кабмин карантин в Украине тест на коронавирус
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