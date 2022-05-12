Новые "прилеты" по Полтавщине: РФ нанесла мощный ракетный удар

РФ ударила ракетами по Полтавской области

Российские оккупанты нанесли четыре удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не покидаем укрытий", - отметил он.

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