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Новые "прилеты" по Полтавщине: РФ нанесла мощный ракетный удар

12 мая 2022, 17:57

О ракетном обстреле РФ рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Ракета Кинжал
РФ ударила ракетами по Полтавской области

Российские оккупанты нанесли четыре удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не покидаем укрытий", - отметил он.

Новость обновляется.

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Полтавская область крылатые ракеты Кременчугский НПЗ война России и Украины
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