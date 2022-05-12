Новые "прилеты" по Полтавщине: РФ нанесла мощный ракетный удар

О ракетном обстреле РФ рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Российские оккупанты нанесли четыре удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не покидаем укрытий", - отметил он.
Новость обновляется.
Автор: Алексей Тесля