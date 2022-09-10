Новый 'улов' ВСУ: в плен попали подполковник и капитан-танкист армии РФ

Артем Хелемендик / Facebook/butusov.yuriy

Бойцы Вооруженных сил Украины из состава группы Барс разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяли в плен подполковника российской армии Артема Хелемендика из 18-мотострелковой дивизии.

Подразделения этой дивизии панически убегают в разных направлениях, сообщил в Facebook военный корреспондент Юрий Бутусов.

"Кстати, десантники спасли жизнь русскому офицеру, потому что товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он бы не смог. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев", - рассказал он.

Видео дня

/ Facebook/butusov.yuriy

/ Facebook/butusov.yuriy

Кроме того, защитники Украины вытащили из охваченного пламенем танка и взяли в плен российского капитана танковой роты, сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские военные на видео отметили, что вытащили офицера-оккупанта из горящего танка и спасли ему жизнь.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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