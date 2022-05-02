Новый зашквар оккупантов: ВСУ взорвали склад боеприпасов орков в Чернобаевке

Удар по оккупантам в Чернобаевке (архивный снимок) / Фото Maxar Technologies

В Херсонской области в районе аэродрома в Чернобаевке бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали вражеский склад боеприпасов.

Об удачных действиях украинских защитников сообщил в своем Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Судя по его данным, украинские военные нанесли удар по оккупантам РФ в Чернобаевке уже в 18-й раз.

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов", - отметил он.

Что такое Чернобаевка

Ранее Арестович объяснил феномен Чернобаевки, где украинские военные многократно в результате авиаударов уничтожали военную технику, личный состав противника, боеприпасы.

"Они накопили огромную группировку из Крыма на том направлении – там, где Николаев, Одесса. Им желательно, но недостижимо, двигаться через два моста - антоновский мост и мост в Новой Каховке", - отметил он.

По словам Арестовича, там получается очень узкий проход, но оккупантов "огромное количество", и продвигаться вглубь Украины, они могут лишь "капиллярным путем".

"И как не прячься в открытой степи, все равно мы находим их чаще, чем им хотелось бы", - добавил он.

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