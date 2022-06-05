"Нужно 4-5 полноценных бригад": Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступление

Стало известно, когда ВСУ пойдут в контрнаступление / Reuters, УНИАН

Украинские военные смогу пойти в масштабного контрнаступление сразу после того, как в Украину прибудет необходимое количество техники. Это может произойти уже во второй половине июля или в августе. Об этом заявил советник главы Офиса президента, сообщает DW.

Этого оружия должно быть достаточно хотя бы для 4-5 бригад.

"Только после того, как оружие поступит в достаточном количестве, чтобы мы сформировали по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в контрнаступление. По темпам - это вторая половина июля или августа", - сказал Алексей Арестович.

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Когда может начаться контрнаступление

Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не ранее июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

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