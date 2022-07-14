"Нужно ликвидировать": эксперт объяснил, как Украина может использовать Крымский мост против РФ

Украине нужно ликвидировать Крымский мост / Коллаж Reuters, УНИАН

Украине нужно ликвидировать Крымский мост, однако вряд ли это приведет к ускорению деоккупации Крыма в обозримом будущем. Такую точку зрения в интервью Главреду озвучил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний.

Он отметил, что повреждение Крымского моста в случае действий Украины приведет к проблемам со снабжением группировки российских войск, которая находится в Крыму.

"Сейчас значительная часть крымской группировки получает поставки через Крымский мост. Бесспорно, ликвидировать его нужно, но все равно нужно будет проводить наступательные операции. Напомню, что снабжение шло и без моста, когда его еще не было. Поэтому здесь нет простого ответа - придется воевать", - сказал Доний и отметил, что в случае повреждения Крымского моста Россия будет искать пути обхода для снабжения и даже строить их через ранее оккупированную территорию Мариуполя и Херсона.

Ранее Главред сообщал, что война в Украине может быть длительной и Крымский мост в случае падения будет не единственной целью.

"Крымский мост не будет одной целью. Это будет комплекс целей при нанесении поражения", - сказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Он также предположил, что скорее всего под удар попадут и десантные корабли РФ, которые могли бы выполнять функцию паромов.

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