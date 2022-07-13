Крымский мост не будет единственной целью: генерал рассказал, что ВСУ разнесут вместе с эстакадой

Крымский мост будет уничтожен / Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Крымский мост должен быть уничтожен. Это тактически необходимо, потому что он помогает российской оккупационной армии перебрасывать резервы, живую силу, технику и вооружение. Об этом заявил командующий обороной Николаева в первые месяцы войны, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью изданию Апостроф.

При этом он не смог спрогнозировать, когда Крымский мост упадет, но отметил, что он не будет единственной целью ВСУ.

"Крымский мост не будет одной целью. Это будет комплекс целей при нанесении поражения", - сказал Марченко.

Генерал-майор ВСУ предположил, что скорее всего под удар попадут и десантные корабли РФ, которые могли бы выполнять функцию паромов.

Также Марченко прокомментировал потребность Украины в ракетах дальностью до 300 километров.

"Эти ракеты нам нужны не на когда-то, а вчера. Действительно, такими ракетами мы могли бы уничтожать их штабы, тыловые пункты поставок топлива, вооружения, военной техники. Мы могли бы вести такую жестокую изнурительную войну. Если бы мы уничтожали их боеприпасы, их топливо, их поставки пищи, то вы понимаете, что у них в войсках начался бы хаос", - сказал военный.

Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Тем временем, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

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