УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Нужно жить и не падать духом: трогательная история бабушки из Горенки, которая пекла паски на руинах

3 мая 2022, 08:24

Вера Филипповна в шесть лет пряталась от немецких захватчиков, в 83 года - от российских. При этом женщина не теряет оптимизма и заряжает им всех, кто рядом.

паски, Вера Филипповна из Горенки
Вера Филипповна из Горенки печет паски среди развалин в Горенке / Фото t.me/znua_live

Сеть облетели фотографии украинской бабушки из села Горенка Киевской области, которая пекла паски в печи среди развалин. Это 83-летняя Вера Филипповна. Женщина пережила уже две оккупации - немецкими фашистами и путинскими рашистами, но он не теряет оптимизма. Говорит, что нельзя опускать руки и нужно верить в будущее.

В начале марта российские оккупанты начали активно обстреливать Горенку из тяжелой артиллерии. На улице, где живет Вера Филипповна, многие дома повреждены, некоторые уничтожены до основания. Во время обстрелов Вера Филипповна пряталась в столетнем шкафу. Там она пересидела до утра, а потом дочь забрала ее к себе в погреб. 6 марта семья решилась уезжать из Горенки, чтобы спасти свою жизнь, говорится в сюжете ТСН.

Когда Вера Филипповна вернулась домой в Горенку, то застала во дворе руины. Дом женщины уцелел, однако полностью разрушены гараж и летняя кухня. Выстояла только печь, поэтому женщина решила не изменять пасхальной традиции и испечь паски.

Газа в селе не было, поэтому она взялась чинить печь самостоятельно.

"Я пришла, а она развалена. Я своими руками выложила вниз кирпич. Дети надо мной смеялись. Потом смазала там глиной все. Посмотрела, вылезла по тем кирпичикам, вымостила дорожку. Взяла ведро с глиной, смазала все", – рассказывает женщина.

Разводит огонь Вера Филипповна бумагой из книги: "Видите, сжигаю "Актуальные проблемы научного коммунизма". Коммунизм сжигаю".

Жительница Горенки испекла паски и раздала людям. Угостила и электриков, которые работали на столбах.

Фото Веры Филипповны, которое попало в соцсети, сделала ее дочь Татьяна.

"Когда она сказала, что я буду печь, я сказала, что это нужно снять для детей и для внуков. Такое поведение людей, украинцев - это говорит о том, что нашу нацию уничтожить нельзя. Мы бессмертны, с такими людьми, как моя мама — она нас всех здесь держит, она нам пример", — рассказала Татьяна.

В Горенке уже начали восстанавливать газ, но Вера Филипповна говорит, что все равно время от времени будет готовить в своей печи, потому что блюда здесь получаются гораздо вкуснее.

Несмотря на то, что пришлось пережить в свои 83 года, женщина не теряет оптимизма и заряжает им всех, кто рядом.

"Жить надо, не надо падать духом. А то мне звонят по телефону, "ой у меня там с домом" – не надо падать духом. Надо держаться, молиться и верить. И надеяться на будущее", — говорит Вера Филипповна.

Как сообщал Главред, в полностью разрушенном доме в городе Бородянка Киевской области под завалами нашли икону, которая чудом уцелела после ужасных бомбардировок российских захватчиков. Полковник Николай Журавлев передаст икону в один из храмов Православной Церкви Украины.

Другие новости:

viber
война в Украине Пасха паска Киевская область
Реклама
Популярное
Украина "поплывет": синоптики предупредили о резкой смене погоды и похолоданииУкраина "поплывет": синоптики предупредили о резкой смене погоды и похолодании Гороскоп на сегодня, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча Как сделать так, чтобы ванная выглядела дорого: простые лайфхакиКак сделать так, чтобы ванная выглядела дорого: простые лайфхаки Пытал и расстреливал безоружных со связанными руками: названо имя бучанского палачаПытал и расстреливал безоружных со связанными руками: названо имя бучанского палача Путин - на пороге официального объявления войны Украине – The SunПутин - на пороге официального объявления войны Украине – The Sun
Поддержите Главред

Последние новости

08:24

Нужно жить и не падать духом: трогательная история бабушки из Горенки, которая пекла паски на руинах

08:15

Бабушка ценой своей жизни помогла ВСУ уничтожить 100 единиц техники врагаВидео

07:37

Мирного договора Украины и России не будет, только капитуляция РФ – АрестовичВидео

07:09

Байден хочет посетить Украину, но детали визита пока не прорабатываются — ПсакиВидео

06:39

Уже 9 мая Путин может официально объявить войну Украине— CNN

Реклама
06:29

Наркоманы Кремля: как Лавров договорилсямнение

05:40

"Будет ужас": таролог предупредила о новой войне у границ Украины и дала неожиданный прогнозВидео

05:10

От островов Японии до Калининграда ФРГ: в ГУР назвали два сценария распада РФ после войны с УкраинойВидео

04:40

Россия попытается аннексировать Донбасс до середины мая - разведка СШАВидео

04:03

"Становится всё большим монстром": эксперт разобрал психологический портрет Путина

03:03

Беды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удач

02:34

Или после 9 мая или через пять-восемь лет: эксперт назвал условия и сроки окончания войны в Украине

02:04

Главный стриптизер диванных войск: путинист Тарзан съязвил в адрес российских звезд, покидающих рф

01:31

У РФ еще есть чем и кем воевать: военный эксперт назвал вероятную дату перелома в войне в УкраинеВидео

01:28

Война продлится до 2042 года: Арестович дал неожиданный прогнозВидео

00:28

Медики рассказали, какой алкоголь самый вредный для сердца

00:22

Оккупантов отбросили на 40 километров: в США рассказали о контрударе ВСУ под ХарьковомВидео

02 мая, понедельник
23:57

Мощный ракетный удар орков по Одессе: спасатели показали последствия

23:51

Кириенко вместо Суркова и план Путина по захвату Донбасса: в ГУР оценили сценарий КремляВидео

23:29

АЗС смогут продавать премиальное топливо без ограничений по цене: главное условиеВидео

Реклама
23:00

Эвакуация из Мариуполя продолжится 3 мая: место и время сбора людей

22:48

Новая "губерния" и "Небесный город": в ГУР раскрыли планы РФ по захваченным территориямВидео

22:39

Российский актер-путинист рассказал о дружбе с Хлывнюком: "Вступил в эту безумную тероборону"

22:30

"Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под КиевомВидео

22:15

Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать часть территории - ДаниловВидео

22:00

В Украине поставили "на паузу" мобилизацию в ВСУ: новой волны пока не будет – ДаниловВидео

21:59

Ад под Киевом: орки насиловали 15-летнюю девочку на глазах умирающей материВидео

21:52

Финляндия вступает в НАТО: РФ усилит войска и ПВО у ее границ и ударит по банковской системе – СНБОВидео

21:44

Украина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – ДаниловВидео

21:26

Это месть: в СНБО высказались о сегодняшних ракетных ударах по ОдессеВидео

21:25

Педофил, дворник и уборщица: у Зеленского высмеяли новую "власть" оккупантовВидео

20:58

РФ казнит пленных: в США рассказали об убийстве украинского защитника МариуполяВидео

20:39

Орки под побоями заставляли украинских солдат учить гимн РФ

20:28

Оккупанты пошли в наступление на Славянск и гонят резервы для нового штурмаВидео

20:15

Войска РФ нанесли по Одессе ракетный удар: попали в религиозное сооружение, пострадали и погибли людиВидео

20:04

Большое счастье или непростые времена: кому из знаков коридор затмений" принесет перемены

20:00

Оккупанты установили понтон через реку Северский Донец - Генштаб

19:57

В РФ готовятся объявить всеобщую мобилизацию: в разведке назвали датуВидео

19:31

Орки отказываются умирать в Украине: бегут с передовой и ломают свою техникуВидео

19:27

Пока Путин тратит деньги на ракеты, его армию расстреляют из пушек: почему Россия проиграет войнумнение

Реклама
19:24

В Берлине резко высказались о скандальном заявлении Лаврова

19:12

Украинцем быть престижно: голливудская актриса ищет родства с украинским гетманом

18:59

Мощный удар ВСУ под Изюмом: в Пентагоне раскрыли детали визита генерала РФ ГерасимоваВидео

18:29

Новый зашквар оккупантов: ВСУ взорвали склад боеприпасов орков в ЧернобаевкеВидео

18:22

"Зло набирает обороты, место России – в изоляторе": Украина готовит обращение к США по статусу РФВидео

18:10

Почему Россия распадетсямнение

17:58

Порвут рашистов на куски: США вооружили Украину мощными гаубицами М777Видео

17:33

Гигантский столб дыма: на Урале взорвался завод с зарядами к РСЗО, есть жертвыВидео

17:28

"Извините, я угнал вашу машину": трогательная история об украинцах во время войны

17:28

На Харьковщине Укравтодор создает временные переправы возле разрушенных мостов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять