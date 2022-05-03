Нужно жить и не падать духом: трогательная история бабушки из Горенки, которая пекла паски на руинах

Вера Филипповна из Горенки печет паски среди развалин в Горенке / Фото t.me/znua_live

Сеть облетели фотографии украинской бабушки из села Горенка Киевской области, которая пекла паски в печи среди развалин. Это 83-летняя Вера Филипповна. Женщина пережила уже две оккупации - немецкими фашистами и путинскими рашистами, но он не теряет оптимизма. Говорит, что нельзя опускать руки и нужно верить в будущее.

В начале марта российские оккупанты начали активно обстреливать Горенку из тяжелой артиллерии. На улице, где живет Вера Филипповна, многие дома повреждены, некоторые уничтожены до основания. Во время обстрелов Вера Филипповна пряталась в столетнем шкафу. Там она пересидела до утра, а потом дочь забрала ее к себе в погреб. 6 марта семья решилась уезжать из Горенки, чтобы спасти свою жизнь, говорится в сюжете ТСН.

Когда Вера Филипповна вернулась домой в Горенку, то застала во дворе руины. Дом женщины уцелел, однако полностью разрушены гараж и летняя кухня. Выстояла только печь, поэтому женщина решила не изменять пасхальной традиции и испечь паски.

Газа в селе не было, поэтому она взялась чинить печь самостоятельно.

"Я пришла, а она развалена. Я своими руками выложила вниз кирпич. Дети надо мной смеялись. Потом смазала там глиной все. Посмотрела, вылезла по тем кирпичикам, вымостила дорожку. Взяла ведро с глиной, смазала все", – рассказывает женщина.

Разводит огонь Вера Филипповна бумагой из книги: "Видите, сжигаю "Актуальные проблемы научного коммунизма". Коммунизм сжигаю".

Жительница Горенки испекла паски и раздала людям. Угостила и электриков, которые работали на столбах.

Фото Веры Филипповны, которое попало в соцсети, сделала ее дочь Татьяна.

"Когда она сказала, что я буду печь, я сказала, что это нужно снять для детей и для внуков. Такое поведение людей, украинцев - это говорит о том, что нашу нацию уничтожить нельзя. Мы бессмертны, с такими людьми, как моя мама — она нас всех здесь держит, она нам пример", — рассказала Татьяна.

В Горенке уже начали восстанавливать газ, но Вера Филипповна говорит, что все равно время от времени будет готовить в своей печи, потому что блюда здесь получаются гораздо вкуснее.

Несмотря на то, что пришлось пережить в свои 83 года, женщина не теряет оптимизма и заряжает им всех, кто рядом.

"Жить надо, не надо падать духом. А то мне звонят по телефону, "ой у меня там с домом" – не надо падать духом. Надо держаться, молиться и верить. И надеяться на будущее", — говорит Вера Филипповна.

Как сообщал Главред, в полностью разрушенном доме в городе Бородянка Киевской области под завалами нашли икону, которая чудом уцелела после ужасных бомбардировок российских захватчиков. Полковник Николай Журавлев передаст икону в один из храмов Православной Церкви Украины.

Другие новости: