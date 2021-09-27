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Обнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платить

27 сентября 2021, 19:10
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Годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд.

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Обнародованы цены на газ на октябрь / Фото pixabay.com

Сегодня газоснабжающие компании опубликовали цены на газ для населения на октябрь, сообщает консультационный центр Газправда, ссылаясь на данные собственного мониторинга.

Годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд. Как и раньше, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена газа в октябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили "Агросинтез Трейдинг" (7,80 грн за кубометр), дочернее предприятие "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр), а также газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (7,96 грн за кубометр).

"При этом самые высокие ценники на газ – 13,5 грн за кубометр – установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

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Однако в целом большинство компаний установило цены на уровне до 9 грн за кубометр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

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