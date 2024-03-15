Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

Украине нужны количественные показатели определенных видов оружия, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию на поле боя / колаж: Главред, фото: УНІАН

Прорыв российскими ополченцами границы, заход в РФ и продолжающиеся бои на территории государства-агрессора являются проявлением исторической справедливости, ведь Россия получает то, что хотела создать в Украине, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Все это уже происходит в России, но только в двух областях. Хотелось бы, чтобы вся территория "попробовала" ту войну, которую они принесли на нашу землю", – сказал он в комментрии Каналу 24.

Представитель ОП говорит о том, что россияне до сих пор не понимают логической связи между тем, что они сделали в Украине, и тем, что сейчас происходит на их территории и не осознают, что это решение диктатора Владимира Путина привели к тому, что им приходится бегать в укрытие.

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Говоря о ситуации на фронте, он пояснил, что Украине нужны соответствующие инструменты, количественные показатели определенных видов оружия.

"Надо убрать ключевой фактор доминирования России, который позволяет продвигаться, – это тактическая авиация. Как только это изменится, а количество российских потерь быстро будет нарастать, – все это абсолютно точно приведет к обвалу линии фронта" – сказал собеседник.

Он уверен, что это приведет к тому, что население различных российских регионов с оружием в руках и ненавистью к путинской элите будет бежать к ключевым центрам принятия решений и задавать определенные вопросы.

"Это будет очень красивая картинка. То, что мы увидим в Москве – это будет 1991 или 1993 года, но масштабировано. История всегда идет по спирали. Они зашли на территорию Украины и зайдут в Москву своими же людьми с танками, которые будут спрашивать, почему мы получили то, что получили", – добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее в Легионе "Свобода России" заявляли о захвате пгт Теткино Курской области. "пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - рассказали в ЛСР.

В свою очередь в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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