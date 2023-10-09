Объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов Shahed: на юге гремят взрывы

Стало известно о движении Shahed со стороны Черного моря в направлении южных областей.

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РФ бьет по Украине дронами / pixabay.com, Telegram

В понедельник вечером, 9 октября, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пуске врагом ударных беспилотников типа Shahed с южного направления.

"Движение вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины, Николаевщины (курс может меняться)!", - говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога объявлена была объявлена сразу в нескольких областях - Херсонской, Николаевской и Одесской.

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Также сообщается о движении Shahed со стороны Черного моря в направлении Коблево Николаевской области.

Что известно о ситуации на юге

Также в Воздушных силах призвали жителей Николаевщины пройти в укрытия. Подчеркивается, что в области работает ПВО.

Кроме того, в Сети также сообщается о работе ПВО в Одесской области.

По данным местных изданий, взрывы раздавались около 23:32 и 23:42. По словам журналистов, в городе работает ПВО.

"Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно! Работу сил ПВО не снимать!", – призвал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Массированные удары РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит новые массированные удары. Россия на своей территории начала собирать "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2", напомнила Наталия Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed. Страна-оккупант Россия только за сентябрь применила против Украины более 500 беспилотных летательных аппаратов, сказал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, ранее в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова. Спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий. В результате удара есть погибшие и раненые.

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