Объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов Shahed: на юге гремят взрывы

В понедельник вечером, 9 октября, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пуске врагом ударных беспилотников типа Shahed с южного направления.
"Движение вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины, Николаевщины (курс может меняться)!", - говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога объявлена была объявлена сразу в нескольких областях - Херсонской, Николаевской и Одесской.
Также сообщается о движении Shahed со стороны Черного моря в направлении Коблево Николаевской области.
Что известно о ситуации на юге
Также в Воздушных силах призвали жителей Николаевщины пройти в укрытия. Подчеркивается, что в области работает ПВО.
Кроме того, в Сети также сообщается о работе ПВО в Одесской области.
По данным местных изданий, взрывы раздавались около 23:32 и 23:42. По словам журналистов, в городе работает ПВО.
"Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно! Работу сил ПВО не снимать!", – призвал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Массированные удары РФ
Ранее сообщалось о том, что РФ готовит новые массированные удары. Россия на своей территории начала собирать "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2", напомнила Наталия Гуменюк.
Напомним, ранее сообщалось о том, что осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed. Страна-оккупант Россия только за сентябрь применила против Украины более 500 беспилотных летательных аппаратов, сказал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.
Напомним, ранее в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова. Спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий. В результате удара есть погибшие и раненые.
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