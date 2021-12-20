Обязан ли врач приезжать на дом и что делать при неотложных случаях: ответы на вопросы украинцев

Семейный врач не обязательно приедет на дом - НСЗУ / ua.depositphotos.com

Первичную помощь украинцам должны оказывать в медицинском учреждении. Если человеку далеко ехать до поликлиники или же у него нет денежных средств на проезд, врач не обязательно приедет на вызов на дом.Семейный врач может проконсультировать пациента по видеосвязи или по телефону. При общении с врачом по телефону или в мессенджерах следует четко формулировать свой вопрос и соблюдать правила этикета.

Обязательно ли врач приедет на дом

Согласно утвержденному Министерством здравоохранения Порядку оказания первичной медицинской помощи, пациента принимают в медучреждении. Иногда семейный врач может приехать на дом.

Читайте такжеКак лечить COVID-19 без семейного врача - объяснение МинздраваВ Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) указывают, что врач не обязательно может приехать по вызову на дом, если у человека нет денег на проезд, или же ему далеко добираться до поликлиники.

Семейный врач может предоставить консультацию по телефону или через мессенджеры. Однако помощь предоставляется в соответствии с графиком работы медицинского учреждения, где он работает.

Как связаться с семейным врачом

Доктор самостоятельно решает, какой номер телефона предоставляется пациенту. Это может быть собственный номер, рецепция или же контакт-центр медучреждения.

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Необходимо не забывать об этических аспектах общения с врачом. Нужно заранее договориться, в каких случаях, и по каким вопросам следует обращаться. Нельзя звонить или писать ранним утром, поздним вечером, на выходных, или в то время, когда идет прием пациентов.Читайте такжеЧто делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

Во время разговора с врачом следует сразу представиться и говорить по существу. Не нужно присылать видео - или аудиосообщения, поскольку их не всегда удобно просматривать.

Если у семейного врача выходной, можно обратиться в дежурный кабинет, который обычно работает в выходные дни в большинстве амбулаторий.

Что делать в неотложных случаях

Если случился неотложный, экстренный случай, нужно звонить не семейному врачу, а по номеру 103 и вызывать скорую помощь.

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