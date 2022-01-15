Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожар

Огонь охватил 5 га территории национального парка.
В Одесской области в субботу, 15 января, вспыхнул страшный пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Огонь охватил около 5 га в районе Маяк.
В сети выложили ужасные кадры с места происшествия. На видео видно, как огонь заполнил огромную территорию.
"Пламя охватило примерно 5 га. На месте работают пожарные. Тушение осложняется из-за сильного ветра и отсутствия подъездов к кострам возгорания", - пишет Тelegram-канал Новости Одесса.
Информации с официальных источников пока не поступало.
Напомним, накануне в киевской больнице умерла медсестра, постравшая в пожаре на Прикарпатье. Женщина проработала в реанимации с самого первого дня ее основания.
Как известно, пожар в реанимации больницы Косово произошел 28 декабря прошлого. Сначала погибли двое пациентов. Потом жертв стало четверо. Теперь погибших - пять.
Еще у троих людей ожоги тела 90%, 60% и 20%. Пострадавшие находятся в областной клинической больнице Ивано-Франковска.
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