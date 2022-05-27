"Охота" из засады: десантники ВСУ сожгли десятки танков и БМП оккупантов

Вооружившись противотанковыми комплексами, десантники охотятся за вражеской бронетехникой.
Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожают вражескую технику.
Как рассказал главный сержант десантно-штурмового батальона бригады, что хотя его подразделение не велико, но группа "джавелинщиков" успешно уничтожила пять танков и около десятка бронированных машин, сообщает командование ДШВ.
Вооружившись противотанковыми комплексами, десантники охотятся за вражеской бронетехникой и танками. А успешно выполнять военные задания им помогают не только Javelin, но и умело оборудованные засады и собранные бригадой разведданные. После такого комплекса вражеская техника превращается в металлолом.
По словам главного сержанта 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, его подразделением было уничтожено 5 танков, 4 БМП и БТР. К слову, сержант уже получил несколько государственных наград за мужество и героизм.
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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".
На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.
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