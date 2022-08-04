Охота на редкого зверя: ВСУ под Харьковом уничтожили российского "Змея Горыныча"

ВСУ под Харьковом уничтожили российского "Змея Горыныча" / Википедия, УНИАН

Бойцы ВСУ в Харьковской области провели удачную "охоту" за российской самоходной реактивной установкой разминирования УР-77 ("Метеорит", "Змей Горыныч"). Видео было опубликовано в социальных сетях.

В бою отличились воины из 112 бригады Сил территориальной обороны совместно с артиллеристами 92 бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Справка. УР-77 ("Метеорит", "Змей Горыныч") – самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Ее производство началось еще во времена СССР в 1980-е годы. УР-77 способна делать коридоры в минных полях прямо во время боя.

Ширина таких коридоров составляет около 6 метров, а длина – от 80 до 90 метров. Дальнейшее разминирование происходит путем возникновения ударной волны от взрыва заряда. Она-то и воздействует на взрыватель мины.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал - за два дня боев на востоке Украины было уничтожено более одной танковой роты российских оккупантов.

"В результате стрелкового боя, отражая массированное наступление противника на восточном направлении, военные бригады вместе с приданными подразделениями уничтожили 12 российских танков! А учитывая то, что 6 июля ребята со львом на шевроне сожгли танк захватчиков, получается, что за два дня боев они уничтожили более одной танковой роты! Роту – за два дня боев", - сказано в сообщении.

До того в стране-агрессоре, РФ, раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУ.

На подъезде к Харькову группу спецназа ГРУ РФ накрыли ВСУ. Выжившие оккупанты в панике разбежались.

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