Оккупанты бежали в панике: ВСУ отбили штурм возле Бахмута и "поджарили" врага - Генштаб

Оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии, РСЗО и авиации.
Российские оккупанты не бросают попыток приблизится у Бахмуту, но в ответ получают лишь адский огонь от украинских военных. ВСУ не только не пропустили врага, но и отбросили его назад. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел", - говорится в сообщении.
Оккупанты из ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Вблизи Шумов российские военные ударили из авиации. Оккупанты закрепляются на окраинах Спорного.
Враг пытался штурмовать Богородичное. Наши защитники успешно подавили попытки оккупантов.
В направлении Краматорска попытки российских военных штурмовать Григоровку и Верхнекаменское также были неудачными.
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Ранее сообщалось, Россия объявила "паузу в боях" в Украине. В российском Минобороны объяснили это "пополнением боевых возможностей" в подразделениях, которые выполняли "боевые задачи". Там добавили, что руководство якобы дает возможность "отдохнуть" оккупантам.
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