Оккупанты бежали в панике: ВСУ отбили штурм возле Бахмута и "поджарили" врага - Генштаб

ВСУ отбили штурм оккупантов в направлении Бахмута / Фото УНИАН

Российские оккупанты не бросают попыток приблизится у Бахмуту, но в ответ получают лишь адский огонь от украинских военных. ВСУ не только не пропустили врага, но и отбросили его назад. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел", - говорится в сообщении.

Оккупанты из ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Вблизи Шумов российские военные ударили из авиации. Оккупанты закрепляются на окраинах Спорного.

Враг пытался штурмовать Богородичное. Наши защитники успешно подавили попытки оккупантов.

В направлении Краматорска попытки российских военных штурмовать Григоровку и Верхнекаменское также были неудачными.

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Ранее сообщалось, Россия объявила "паузу в боях" в Украине. В российском Минобороны объяснили это "пополнением боевых возможностей" в подразделениях, которые выполняли "боевые задачи". Там добавили, что руководство якобы дает возможность "отдохнуть" оккупантам.

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