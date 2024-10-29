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Оккупанты бросают на штурм новые резервы: названы самые "горячие" направления

Алексей Тесля
29 октября 2024, 09:46
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Украинские защитники продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага.
Оккупанты бросают на штурм новые резервы: названы самые 'горячие' направления
ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Кратко:

  • РФ атакует на нескольких направлениях
  • ВСУ наносят удары по оккупантам
  • Где на фронте самые активные бои

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 93 авиаударов, в частности сбросил 67 КАБов.

Враг совершил более 4800 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Беловоды, Юнаковка, Журавка, Басовка, Харьков, Меловое, Бугаевка, Волчанск, Боровская Андреевка, Сеньково, Лозовая, Терны, Северск, Стародубовка, Часов Яр, Стенки, Александро-Шультино, Торецк, Степановка, Дачное, Улаклы, Малая Токмачка и Новоандреевка.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункту управления, складу боеприпасов, трем РЛС и три удара по другим важным объектам.

В целом же, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют:

  • 1360 уничтоженных человек;
  • девять танков;
  • девять боевых бронированных машин;
  • 45 артиллерийских систем;
  • РСЗО;
  • 72 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 89 автомобилей и десять единиц специальной техники оккупантов.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Что происходит на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет три попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра и Ступочек Донецкой области.

Один раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времевском направлении противник совершил 12 попыток захватить наши позиции неподалеку Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили два безуспешных наступательных действия. Понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

Также активных наступательных действий противник не проводил на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиационных бомб.

Screenshot
/ Главред

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что оккупантам удалось сместить линию фронта сразу возле нескольких населенных пунктов. Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей и пытаются продвигаться в сторону города Курахово.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ослабила свои позиции на фронте. Операция ВСУ на территории России изменила планы врага и заставила его выводить войска из Украины.

Как сообщал ранее Главред, ВСУ остановили продвижение оккупантов. Враг остается в восточных районах Торецка и не продвигается дальше.

Смотрите видео - ВСУ сносят военные объекты РФ:

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