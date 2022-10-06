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Оккупанты будут бомбить Украину в день рождения Путина - Генштаб

6 октября 2022, 20:46

Атаки могут быть по указанию Путина или инициативой военного командования оккупационной армии.

Владимир Путин, ядерное оружие
Владимир Путин / Reuters, ua.depositphotos.com

Президент России Владимир Путин 7 октября отметит свой день рождения.

Как сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, поэтому атаки оккупантов могут усилиться.

Он отметил, что следует учитывать одержимость оккупантами какими-нибудь памятными или сакральными датами.

Громов отметил, что все помнят о том, что в День Независимости Украины захватчики осуществляли массированные удары и применяли все возможные виды оружия, чтобы посеять панику и нанести максимальное поражение и гражданской, и военной инфраструктуре.

"Не исключается, конечно, что противник будет пытаться то же самое сделать и на день рождения своего "вождя", – добавил бригадный генерал.

Он отметил, что атаки могут быть по указанию Путина или инициативой военного командования оккупационной армии.

"Если это будет принятие решения самостоятельно военными руководителями, больше всего хотелось бы, чтобы они "накосячили", и были в дальнейшем приняты кадровые решения по руководящему составу вооруженных сил страны-агрессора", – подчеркнул Громов.

По его словам, для украинских защитников это будет обычный день – они, как всегда, будут выполнять свои обязанности.

"Единственное, пожалуй, они постараются как можно больше предоставить противнику возможности "побывать на концерте Кобзона", – подытожил бригадный генерал.

Переговоры Украины и России

Глава страны-агрессора РФ Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он решил предложить Киеву, дескать, "переговоры". Причем Россия якобы не будет участвовать в "диалоге" по аннексированным территориям, а Украина, мол, должна "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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война в Украине Владимир Путин Генштаб ВСУ
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