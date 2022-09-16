Оккупанты издевались над жителями Купянска, людям приходилось спать стоя

В Купянске оккупанты совершали зверства над украинцами - СБУ / Коллаж Википедия, Соцсети

В Купянске оккупанты совершали зверства над украинцами - в камерах, рассчитанных на 140 человек, они удерживали сразу по 400 людей, сообщает пресс-служба СБУ.

"Незаконная тюрьма рашистов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации", - говорится в заявлении.

Следователи установили, что в этих помещениях оккупанты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.

По информации СБУ, в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400, поэтому граждане вынуждены были спать стоя.

"По международным конвенциям такое обращение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания", - добавили в СБУ.

Правоохранители уже приступили к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны и документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения.

Массовое захоронение погибших в Изюме

Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Позже украинские власти заявили, что в захоронении находится более 440 тел. Все они похоронены отдельно. При этом отмечается, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Потом стало известно, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

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