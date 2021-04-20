Оккупанты Крыма собрались судить Порошенко и Кравчука за блокаду воды

В списке лиц, которых называют причастными к блокадам полуострова, находятся фамилии семи человек.
Экс-президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука назвали главными организаторами водной блокады оккупированного Крыма.
При этом вина Порошенко "вовсе не исчерпывается" причастностью к блокаде, заявил РИА Новости "глава парламента" Крыма Владимир Константинов.
"Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с (бизнесменом, бывшим вице-премьером Крыма — ред.) Ислямовым, и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового постоянного представителя президента Украины в АРК Бабина (экс-постпред президента Украины Борис Бабин — ред.)", — заявил оккупант.
В целом, в списке находятся фамилии семи человек.
Водная блокада Крыма: новости
- Украина после оккупации Крыма прекратила поставлять воду на полуостров. В Киеве утверждают, что в автономной республике достаточно воды для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России.
- На захваченном россиянами полуострове в последние годы возникла проблема маловодья. Запасы водного ресурса в Крыму существенно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина готова возобновить подачу воды в Крым только в том случае, если там зафиксируют гуманитарную катастрофу.
- Представитель "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что даже если Украина примет решение о возобновлении поставок воды, инфраструктура полуострова к этому технически не готова.
- 15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.