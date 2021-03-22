Оккупанты похвастались, что нашли способ снять водную блокаду Крыма

Когда будет вода в Крыму: Аксенов сделал смелое заявление / Reuters

Ситуация с водой в Крыму 2021 на сегодня настолько обеспокоила оккупационные власти, что главарь крымских оккупантов Сергей Аксенов лично выступил с заявлением, когда будет вода в Крыму.

Аксенов пообещал ликвидировать водную блокаду полуострова. Как написал Аксенов в аккаунте в соцсети ВКонтакте, в настоящий момент активно идет "реализация комплексного плана правительства Российской Федерации по обеспечению надежного водоснабжения республики Крым и города Севастополя".

Решать проблемы с водой в Крыму оккупанты намерены путем запуска двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе. В течение двух месяцев так называемые "власти" обещают подключить остальные скважины.

После ввода в эксплуатацию всего объекта Симферополь будет получать ежесуточно до 22 тысяч кубометров артезианской воды, заверил Аксенов. По его подсчетам, это обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек.

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