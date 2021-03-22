Оккупанты похвастались, что нашли способ снять водную блокаду Крыма

Главарь крымских оккупантов Сергей Аксенов лично выступил с заявлением, когда будет вода в Крыму.
Ситуация с водой в Крыму 2021 на сегодня настолько обеспокоила оккупационные власти, что главарь крымских оккупантов Сергей Аксенов лично выступил с заявлением, когда будет вода в Крыму.
Аксенов пообещал ликвидировать водную блокаду полуострова. Как написал Аксенов в аккаунте в соцсети ВКонтакте, в настоящий момент активно идет "реализация комплексного плана правительства Российской Федерации по обеспечению надежного водоснабжения республики Крым и города Севастополя".
Решать проблемы с водой в Крыму оккупанты намерены путем запуска двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе. В течение двух месяцев так называемые "власти" обещают подключить остальные скважины.
После ввода в эксплуатацию всего объекта Симферополь будет получать ежесуточно до 22 тысяч кубометров артезианской воды, заверил Аксенов. По его подсчетам, это обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек.
Водная блокада Крыма: новости
- Украина после оккупации Крыма прекратила поставлять воду на полуостров. В Киеве утверждают, что в автономной республике достаточно воды для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России.
- На захваченном россиянами полуострове в последние годы возникла проблема маловодья. Запасы водного ресурса в Крыму существенно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина готова возобновить подачу воды в Крым только в том случае, если там зафиксируют гуманитарную катастрофу.
- Представитель "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что даже если Украина примет решение о возобновлении поставок воды, инфраструктура полуострова к этому технически не готова.
- 15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.