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Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову: все подробности

28 апреля 2022, 22:13

Россия запустила по Киеву и области несколько ракет.

РСМД, ракеты, Россия
Ракетный удар России / mil.ru

Российские войска нанесли ракетный удар по территории Фастовской общины Киевской области.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Отмечается, что все службы работают на месте.

Такое глава ОВА отмечает, что важно оставаться в бомбоубежищах во время воздушной тревоги.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие, но пока неизвестно сколько. Об этом сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

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