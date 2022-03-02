Оккупанты обстреляли мирных жителей Ирпеня: разрушены дома, прорвана центральная газовая магистраль

Ирпень попал под ракетный обстрел / скриншот

В Сети появилось видео из Ирпеня Киевской области, который пострадал от бомбардировки.

В городе разрушены жилые дома, люди прятались по подвалам. Прорвана центральная газовая магистраль.

"Седьмой день войны… Утро началось с авиаударов… Работаем над медевакуацией!" – написал директор Ирпенской КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Андрей Левковский на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщал Главред, в результате нападения российских войск в Буче и вблизи города были повреждены важные объекты инфраструктуры: резервуары чистой воды на улице Пушкинской, водопроводы, газопроводы. Сейчас есть проблемы с водой и энергопитанием.

Кроме этого, у большинства жителей города не работает мобильная связь и интернет.

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