Киевщина после нападения РФ: возле Бучи разрушен мост, повреждены важные объекты инфраструктуры

Разрушенный мост между Бучей и Киевом/ Reuters

В результате нападения российских войск в Буче и вблизи города были повреждены важные объекты инфраструктуры.

Об этом рассказал секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский.

Он сообщил, что в результате нападения российских войск в городе были повреждены резервуары чистой воды на улице Пушкинской, водопроводы, газопроводы. Сейчас есть проблемы с водой и энергопитанием.

Кроме этого, у большинства жителей города не работает мобильная связь и интернет.

Кадры разрушений вблизи Бучи опубликовало Reuters. В частности, на них видно, что был разрушен мост между Киевом и Бучей.

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Ранее сообщалось, что во время боев в Буче оккупанты обстреливают жилые дома. Также отмечалось, что украинскими военными был взорван мост между Бучей и Ирпенем.

Во время обстрела российские военные попали в жилой дом в Буче. Как видно из кадров, обнародованных в Сети, было прямое попадание на уровне 7-8 этажей. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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