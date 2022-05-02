Оккупанты пошли в наступление на Славянск и гонят резервы для нового штурма

РФ стягивает резервы для нового наступления / Нацгвардия

Российские оккупанты проводят наступательные действия на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

"Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Наибольшая активность захватчиков наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

В Генштабе отметили, что враг продолжает подготовку резервов с целью их дальнейшей переброски в районы оперативного назначения на территории Украины. Противник и в дальнейшем наносит ракетно-бомбовые удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

На Слобожанском направлении группировки врага из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают обстрелы города Харькова.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Для усиления группировки оккупанты осуществляют перемещение в определенные районы подразделений ствольной и реактивной артиллерии. Враг с целью совершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец.

Также сообщается, что оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории Российской федерации.

По данным Генштаба, в Белгородской области продолжается сосредоточение резервов оккупантов для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.

В то же время, как отмечается, на Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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