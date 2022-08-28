Оккупанты разнесли туалет дорогущей ракетой в Херсонской области: уникальные кадры

Война в Украине / facebook.com/okPivden

В Херсонской области российские военные попали дорогущей ракетой в общественный туалет.

"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-земля" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки. Стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов", сообщает Оперативное командование Юг.

Согласно официальному определению, ракета Х-59 предназначена для поражения "важных наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО".

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Ракета оккупантов / facebook.com/okPivden

Напомним, на территории аннексированного Крыма недавно прогремели взрывы на базе оккупантов в Джанкое. Оказалось, что там было огромное количество вооружения, в том числе и 440 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами, которые используются для запуска из зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона.

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