Оккупанты разнесли туалет дорогущей ракетой в Херсонской области: уникальные кадры

Согласно официальному определению, ракета Х-59 предназначена для поражения.
В Херсонской области российские военные попали дорогущей ракетой в общественный туалет.
"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-земля" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки. Стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов", сообщает Оперативное командование Юг.
Согласно официальному определению, ракета Х-59 предназначена для поражения "важных наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО".
Напомним, на территории аннексированного Крыма недавно прогремели взрывы на базе оккупантов в Джанкое. Оказалось, что там было огромное количество вооружения, в том числе и 440 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами, которые используются для запуска из зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона.
Читайте также:
- Если Путину не удастся втянуть Украину в "переговоры", он перейдет к войне на истощение – Подоляк
- Танки, ЗРК Бук и войска: РФ перебрасывает на войну с Украиной новый армейский корпус – CIT
- Путин сменил цели по войне с Украиной и намерен захватить Донецкую область – эксперт