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"Не успели вывезти": возле Джанкоя взрывами были уничтожены ракетные комплексы РФ

17 августа 2022, 12:44

Оккупанты планировали перебросить эти комплексы на юг Украины, чтобы вести из них обстрелы. Однако сделать этого уже не успели.

Взрывы под Джанкоем в Крыму
Возле Джанкоя взрывами были уничтожены ракетные комплексы РФ/ скрин, Схемы

На месте взрывов возле села Майского в оккупированном Крыму, что расположено в 17 километрах от Джанкоя, находились ракетные комплексы оккупантов, которые они не успели вывезти оттуда.

Захватчики планировали перебросить эту технику на юг Украины, и уже оттуда проводить обстрелы ракетами подконтрольных нашему государству территорий. Однако сделать этого они не успели, и ракетные комплексы, вероятнее всего, были уничтожены взрывами. Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона "Єдині новини".

Чубаров отметил, что в районе Джанкоя произошло два взрыва. Один из них был возле Майского.

По словам главы Меджлиса, вблизи села была заброшенная ферма. Как выяснилось теперь, российские захватчики создали на той ферме большой склад боеприпасов.

Также Чубаров отметил, что Джанкой является железнодорожным узлом, и военная техника и вооружение, которые россияне привозят из РФ, сначала прибывают до Джанкоя, а уже потом распределяются дальше.

"На этом складе боеприпасов, после того, как он часами взрывался, там были ракетные комплексы. Они были не для того, чтобы их каким-то образом использовать в Крыму, а чтобы их перебросить дальше – в Херсонскую, Запорожскую области... Это все начало взрываться. Этот склад уничтожен полностью", - говорит Чубаров.

Второй взрыв вблизи Джанкоя произошел на трансформаторной станции на железной дороге. Этот взрыв остановил на несколько часов сообщение россиян.

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя.

В Институте изучения войны отметили, что российские оккупанты использовали Джанкой как железнодорожный узел для переброски войск и техники на оккупированные территории Запорожской области. После взрывов оккупанты могут остаться без поддержки, ведь это нарушило снабжение российской армии.

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