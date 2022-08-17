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Россия хочет закрыть выезд из Крыма: в Украине назвали настоящую цель оккупантов

17 августа 2022, 12:23

Существует лишь две причины, почему оккупанты хотят закрыть Крымский мост для выезда гражданских.

Крымский мост, российские оккупанты
Оккупанты хотят закрыть Крымский мост для выезда из полуострова / Коллаж фото Reuters

Российские оккупанты хотят закрыть Крымский мост для проезда гражданских. В Херсонском облсовете назвали точные причины такого решения. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он считает, что существует лишь два объяснения этого. Оккупанты хотят показать российским пропагандистам мост и заявить, что в Крыму нет паники после взрывов и никто не эвакуируется.

Но главной целью оккупантов является перебрасывание техники и вооружения из России в Крым.

Напомним, после серии взрывов в аннексированном Крыму люди начали массово уезжать из полуострова. В результате этого на Крымском мосту образовались огромные пробки. В Центре стратегических коммуникаций считают, что оккупанты могут закрыть выезд, чтобы у них была возможность удержать человеческий ресурс для мобилизации.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

Другие новости:

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