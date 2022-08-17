УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взрывы под Джанкоем: оккупанты могут остаться без подкрепления на Запорожье - ISW

17 августа 2022, 08:23

Взрывы на российском складе нарушили снабжение российской армии на материковой части Украины.

Взрывы под Джанкоем: оккупанты могут остаться без подкрепления на Запорожье - ISW
Взрывы в Крыму могут оставить оккупантов без помощи на Запорожье / коллаж фото УНИАН, соцсети

Российские оккупанты использовали Джанкой как железнодорожный узел для переброски войск и техники на оккупированные территории Запорожской области. После взрывов оккупанты могут остаться без поддержки, ведь это нарушило снабжение российской армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что удар по логистическим объектам в Крыму не нарушит обязательства Украины по использованию переданного западными партнерами оружия.

"Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали поставляемое США оружие в недавних ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости предоставленных США систем", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, атаки на российские позиции к Крыму являются частью согласованного украинского контрнаступления.

"Конечным результатом этой кампании, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение новости Крыма возвращение Крыма деоккупация Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:13

Путин хочет выйти на переговоры: экстрасенс анонсировала "страшную правду" для украинцев

08:43

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

08:43

ВСУ ликвидировали предателя из Донецка с позывным "Кореец"

08:23

Взрывы под Джанкоем: оккупанты могут остаться без подкрепления на Запорожье - ISWВидео

08:03

Курс доллара зависит от линии фронта: эксперт спрогнозировал падение гривни

Реклама
07:08

Взрывы в Харькове, Николаеве и Одессе: ночью РФ ракетами атаковала города УкраиныВидео

06:44

Планы Путина насчет Украины остаются неизменными, но он пытается их исказить - ISW

06:10

Меня до сих пор часто воспринимают лишь как артиста, а я уже солдатмнение

06:00

Путина отстранят от власти, даже если ВСУ сразу не освободят Крым и Донбасс – Бадрак

05:20

Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблокамиВидео

05:05

Доллар пробьет потолок: когда ждать резкого взлета на валютном рынкеВидео

04:36

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Ракам - неожиданный поворот, Львам - обман, Девам - триумфВидео

03:40

Атакует невыносимая жара: синоптики рассказали, какой будет погода на День НезависимостиВидео

03:40

Как наточить терку для овощей: три самых эффективных способа

03:10

Устроят горе в День Независимости: астролог назвала регион, из которого нужно уехать до 24 августаВидео

02:40

Будут как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

02:04

93-летняя вдова Шона Коннери в бикини показала отдых на яхте

01:33

"Они у вас не соединяются?": Волочкова расставила ноги на камеру, Николаеву понравилось

00:51

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

16 августа, вторник
23:54

Приметы на 18 августа: какие 2 вещи запрещено делать перед Яблочным спасом, чтобы не потерять деньгиВидео

Реклама
23:23

Как использовать беᴫизну не по назначению: устранит засоры и спасет от плесени

23:15

Должны быть готовы: оккупанты могут "поздравить" Украину с Днем Независимости ракетамиВидео

23:01

Россия обстреливает Украину по 800 раз ежедневно - ЗалужныйВидео

22:51

Зеленский намекнул на новую "бавовну": призвал крымчан не приближаться к объектам РФВидео

22:13

Несите огнетушитель: Надежда Мейхер в платье-сетке зачаровала пышными изгибами

22:03

Хочет помирить Украину и РФ: Эрдоган неожиданно прибудет на встречу с ЗеленскимВидео

21:59

Угроза ракетного удара по Киеву: эксперт предупредил, когда ждать обстрелаВидео

21:41

Украинцев предупредили об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории БеларусиВидео

21:25

"Инфраструктура РФ должна быть разрушена": у Зеленского рассказали о взрывах в КрымуВидео

21:21

"Меня стошнит": Огневич показала, как в Крыму украли ее песню и перепели на русскомВидео

21:20

"Трусы на голову натягивать - ну такое": Дашу Квиткову осудили за излишне откровенные фото в бикини

20:58

Погибло сразу 100 россиян: в Лисичанске разнесли оккупантовВидео

20:45

От базы РФ остались руины: первые фото из-под Джанкоя после взрывов и пожараВидео

20:07

WhiteBIT запустила собственные токены WBT, которые были раскуплены за 15 минут после старта торгов

19:58

Люди бегут: оккупанты в панике ввели чрезвычайное положение и хотят закрыть выезд из КрымаВидео

19:57

Взрыв в казарме оккупантов: новые детали "хлопка" под СимферополемВидео

19:49

Соседи уже не успели спасти: на Херсонщине оккупанты убили учительницу французского языкаВидео

19:30

"Близость была, я была влюблена": бывшая подруга Андерея Данилко рассказала об отношениях

19:27

Невероятное везение и счастье в любви: 3 знакам зодиака мощно повезет на этой неделеВидео

19:19

Страх и угроза: Зеленский назвал единственный способ надавить на ПутинаВидео

Реклама
19:11

Сладкие 64: Мадонна показала "праздничные" ягодицы в облегающем платье

19:09

Почему бесятся в Москвемнение

19:00

Подача электричества в Крым и игра на "ядерных нервах": Резников сказал, зачем РФ обстреливает ЗАЭСВидео

18:39

"Бавовна" в Лисичанске: десятки вагнеровцев уничтожены в результате мощного взрываВидео

18:21

"Никто в мире не хочет воевать с Россией": Зеленский предупредил, что война пойдет глубжеВидео

18:04

"Филя поц! Сдохни!": Меловин послал Филиппа Киркорова в пешее эротическое путешествие

17:54

Паника и хаос: Зеленский объяснил, почему украинцев не предупредили о вторжении РФВидео

17:46

Когда день шахтера 2022 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

17:38

Расстреляли семью с 5-летним ребенком: новые детали зверств оккупантов РФ на КиевщинеВидео

17:28

Взрыв под Симферополем: на аэродроме было 24 российских самолета – Грозев

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять