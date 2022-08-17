Взрывы под Джанкоем: оккупанты могут остаться без подкрепления на Запорожье - ISW

Взрывы в Крыму могут оставить оккупантов без помощи на Запорожье / коллаж фото УНИАН, соцсети

Российские оккупанты использовали Джанкой как железнодорожный узел для переброски войск и техники на оккупированные территории Запорожской области. После взрывов оккупанты могут остаться без поддержки, ведь это нарушило снабжение российской армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что удар по логистическим объектам в Крыму не нарушит обязательства Украины по использованию переданного западными партнерами оружия.

"Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали поставляемое США оружие в недавних ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости предоставленных США систем", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, атаки на российские позиции к Крыму являются частью согласованного украинского контрнаступления.

"Конечным результатом этой кампании, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

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