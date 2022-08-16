Хочет помирить Украину и РФ: Эрдоган неожиданно прибудет на встречу с Зеленским

Зеленский и Эрдоган / president.gov.ua

В Украину на этой неделе приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщает турецкое агентство Анадолу, визит Эрдогана в Украину, о котором впервые стало известно от пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика, запланирован на четверг, 18 июля.

Эрдоган прибудет во Львов, где встретится не только с Зеленским, но и с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Как рассказали в администрации Эрдогана, вместе с Зеленским турецкий лидер хочет поговорить обо всех аспектах отношений между Киевом и Анкарой. А в ходе трехстороннего саммита планируется обсуждение войны, которую Россия развязала против Украины.

"Во время встречи будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращение войны дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки", - добавили в администрации Эрдогана.

Встреча Эрдогана с Путиным

Напомним, ранее Путин пытался уговорить Эрдогана построить в России завод по изготовлению беспилотников "Байрактар". Он предложил заключить соглашение с турецкой компанией Baykar по производству эффективных ударных беспилотников. Но попытки так и не увенчались успехом.

Кроме того, РФ также изучает возможность подключить Эрдогана к мирным переговорам с Украиной в качестве посредника. Анкара давно настаивала на такой роли, но Москва не испытывала оптимизма по поводу идеи. Но после заключения "зерновой сделки" позиция Кремля могла измениться.

К тому же Путин пытался уговорить Эрдогана помочь обойти санкции Запада. Согласно данным, Москва просит, чтобы Анкара помогла ей открыть банковские счета, и позволила покупку доли в нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах Турции. Путину это нужно для сокрытия российского происхождения нефти. Впрочем, утверждает издание, не факт, что турецкое государство пойдет навстречу Кремлю по данным вопросам.

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