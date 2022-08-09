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Эрдоган нашел выгоду в войне: успехи в переговорах использует для предвыборной кампании - Reuters

9 августа 2022, 16:45

По данным Reuters, дипломатические успехи дают Эрдогану возможность отвести внимание от экономических проблем в Турции.

Эрдоган нашел выгоду в войне: успехи в переговорах использует для предвыборной кампании - Reuters
Эрдоган использует переговоры с Украиной и РФ для предвыборной кампании / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нашел выгоду в войне РФ против Украины. Он использует переговоры для предвыборной кампании. В частности, речь идет о дипломатических успехах в соглашении о восстановлении экспорта зерна из Украины. Об этом сообщает Reuters.

Эти дипломатические победы дают "передохнуть" Эрдогану от экономических проблем в Турции. Они также станут частью его предвыборной стратегии в 2023 году. Президент Турции готовится к тому, что эти выборы могут стать для него самым серьезным испытанием за все время его правления.

Следует отметить, что инфляция в Турции выросла уже на 79%, а лира опустилась до рекордных минимумов, достигнутых во время последнего валютного кризиса в декабре. Противники обвиняют Эрдогана в снижении процентных ставок, несмотря на высокую инфляцию, а также в увольнении трех руководителей центрального банка с 2019 года. Это привело к тому, что Турция имеет большой дефицит текущего счета и зависит от внешнего финансирования для поддержки экономики.

Напомним, ранее Путин пытался уговорить Эрдогана построить в России завод по изготовлению беспилотников "Байрактар". Он предложил заключить соглашение с турецкой компанией Baykar по производству эффективных ударных беспилотников. Но попытки так и не увенчались успехом.

Кроме того, РФ также изучает возможность подключить Эрдогана к мирным переговорам с Украиной в качестве посредника. Анкара давно настаивала на такой роли, но Москва не испытывала оптимизма по поводу идеи. Но после заключения "зерновой сделки" позиция Кремля могла измениться.

К тому же Путин пытался уговорить Эрдогана помочь обойти санкции Запада. Согласно данным, Москва просит, чтобы Анкара помогла ей открыть банковские счета, и позволила покупку доли в нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах Турции. Путину это нужно для сокрытия российского происхождения нефти. Впрочем, утверждает издание, не факт, что турецкое государство пойдет навстречу Кремлю по данным вопросам.

Другие новости:

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