Россия обстреливает Украину по 800 раз ежедневно - Залужный

Валерий Залужный / УНИАН

Российские войска обстреливают позиции украинских бойцов по 700-800 раз каждый день.

Как заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оккупанты используют до 60 тысяч боеприпасов ежедневно.

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром. В частности, он рассказал ему о ситуации на передовой.

"Отметил, что по всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом осуществляет около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на вытеснении украинских войск из Донецкой области. По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка - Пески - Марьинка.

При этом оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села Украины.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что больше всего страдают от вражеских атак Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

Угроза ракетного удара

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.

"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.

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