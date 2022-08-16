От базы РФ остались руины: первые фото из-под Джанкоя после взрывов и пожара

Под Джанкоем взорвали базу оккупантов РФ / pixabay.com

Появились первые фотографии военной части российских оккупантов в селе Майское в оккупированном РФ Крыму, где во вторник, 16 августа, прогремели взрывы.

Снимки с места мощных взрывов под Джанкоем опубликовал ресурс Схемы.

Обратим внимание, что на спутниковых фотографиях можно заметить следы разрушений, вероятно вызванных прогремевшими взрывами.

При этом большая часть построек, судя по всему, оказалась разрушена.

/ Схеми

/ Схеми

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

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