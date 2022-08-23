На базе оккупантов в Джанкое было 440 контейнеров с ракетами для С-400 - эксперт

В Джанкое уничтожили вражеские ракеты к С-400 / Фото Reuters

На территории аннексированного Крыма недавно прогремели взрывы на базе оккупантов в Джанкое. Оказалось, что там было огромное количество вооружения, в том числе и 440 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами, которые используются для запуска из зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона.

В Джанкое в результате взрыва были повреждены электростанция и железнодорожное полотно. Это все оказало влияние и на тыловое обеспечение подразделений оккупантов.

"На территории базы в Джанкое размещалось 440 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами до С-400 (зенитно-ракетный комплекс – Ред.). Это огромное количество. Именно их планировалось передислоцировать в воинские части и объекты российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Александр Коваленко.

Эксперт также отметил, что после взрывов на авиабазе Новофедоровке уменьшилось количество вражеской авиации в воздушном пространстве Херсонской и Запорожской областей.

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя.

В Институте изучения войны отметили, что российские оккупанты использовали Джанкой как железнодорожный узел для переброски войск и техники на оккупированные территории Запорожской области. После взрывов оккупанты могут остаться без поддержки, ведь это нарушило снабжение российской армии.

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