УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На базе оккупантов в Джанкое было 440 контейнеров с ракетами для С-400 - эксперт

23 августа 2022, 15:44

Удары по оккупантам оказали влияние на тыловое обеспечение врага.

ЗРК С-400, ракета, россия
В Джанкое уничтожили вражеские ракеты к С-400 / Фото Reuters

На территории аннексированного Крыма недавно прогремели взрывы на базе оккупантов в Джанкое. Оказалось, что там было огромное количество вооружения, в том числе и 440 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами, которые используются для запуска из зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона.

В Джанкое в результате взрыва были повреждены электростанция и железнодорожное полотно. Это все оказало влияние и на тыловое обеспечение подразделений оккупантов.

"На территории базы в Джанкое размещалось 440 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами до С-400 (зенитно-ракетный комплекс – Ред.). Это огромное количество. Именно их планировалось передислоцировать в воинские части и объекты российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Александр Коваленко.

Эксперт также отметил, что после взрывов на авиабазе Новофедоровке уменьшилось количество вражеской авиации в воздушном пространстве Херсонской и Запорожской областей.

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя.

В Институте изучения войны отметили, что российские оккупанты использовали Джанкой как железнодорожный узел для переброски войск и техники на оккупированные территории Запорожской области. После взрывов оккупанты могут остаться без поддержки, ведь это нарушило снабжение российской армии.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение аннексия Крыма новости Крыма деоккупация Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:28

В РФ выяснили, почему Пугачева молчит о войне

16:26

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:25

"РФ наращивает силы": США призывают американцев немедленно уехать из УкраиныВидео

16:01

ВСУ превратили в металлолом новейшую российскую станцию спутниковой связи АуригаВидео

15:49

"Позорный захват": Зеленский рассказал о деградации России после аннексии КрымаВидео

Реклама
15:44

На базе оккупантов в Джанкое было 440 контейнеров с ракетами для С-400 - экспертВидео

15:43

ФРГ и Канада дадут Киеву массу оружия, Запад никогда не признает аннексию земель Украины – ШольцВидео

15:43

Как стирать шторы, чтобы не гладить их: 6 эффективных советов для различных материалов

15:39

Остапчук наконец-то встретился с детьми, которых его экс-жена вывезла в Канаду

15:13

Приметы на 24 августа: какие 5 вещей категорически нельзя делать, чтобы беда в дом не пришлаВидео

15:13

"Не для такого декольте": Канделаки без лифчика показала "неправильную" грудь

15:04

Ходить по дому без тапочек нельзя: почему приметы и врачи так категоричны

15:02

Настя Каменских показала постельное фото, пока Потапа нет рядом

14:56

Оставил своих 3 детей, чтобы убивать чужих: ВСУ ликвидировали оккупанта за месяц до окончания контракта

14:44

Если Россия усилит обстрелы Украины 23 и 24 августа, Киев даст мощный ответ – ЗеленскийВидео

14:30

Будут переговоры: появилась точная дата завершения войны в Украине - астрологВидео

14:25

Самая вкусная шарлотка из 3 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт и секрет приготовленияВидео

14:19

Украина получила 50 бронеавтомобилей Kirpi от Турции: чем они уникальныВидео

13:48

Бойцы ВСУ "эвакуировали" вражескую БМП за 5 минут: оккупанты даже не успели проснутьсяВидео

13:39

Заставили бежать, а потом убили: на Харьковщине оккупанты застрелили 13-летнюю девочкуВидео

Реклама
13:33

Будут убивать гражданских: ФСБ планирует в РФ серию терактов с массовыми жертвами – Данилов

13:05

В Донецке пылает: в Сети сообщают о взрыве в "администрации" ПушилинаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 24 августа 2022: Весам – деньги, Козерогам – опасность, Рыбам – удивительные известияВидео

12:54

"Ключевая цифра - четыре": мольфарка рассказала, когда закончится война в УкраинеВидео

12:49

"Будут катастрофы": астролог назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол годаВидео

12:28

День Независимости: ТСН покажет, чем живут города Украины, а Сніданок з 1+1 устроит студию в метро

12:18

"Ключевая точка – Херсонщина": Загородний оценил перспективы завершения войныВидео

12:15

"Речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым": эксперт назвал единственный исход войныВидео

12:06

"Ты ответишь за всех, кого убила ваша семья": жены оккупантов стали получать "черные метки"Видео

11:43

Украину ждет жаркое окончание лета: появился детальный прогноз на август

11:23

Окончательная победа или замороженный конфликт: экстрасенс Макс Гордеев прокомментировал исход войныВидео

11:00

Хотят перебросить больше войск в Херсон: РФ строит плавучий мост – разведка БританииВидео

10:53

Поздравления с днем рождения в прозе – душевные строки своими словами для мужчин и женщин

10:51

В Киев с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей ДудаВидео

10:36

Как защитить себя и ребенка от сглаза: советы звездного экстрасенса Макса ГордееваВидео

10:21

Соскин о взрывах в Крыму: Зеленский хорошо так приложился сапогом в личико ПутинаВидео

10:14

Критиковала войну: Данилов объяснил, зачем ФСБ убила дочь ДугинаВидео

09:39

Цена вопроса - $200 млн: Подоляк рассказал, что может полностью изменить ход войныВидео

09:26

В Херсоне в авто взорвали помощника коллаборанта Сальдо – соцсетиВидео

09:20

Эксперт объяснил, почему Запад не дает Киеву много оружия для быстрой победы над РФВидео

Реклама
08:47

Овощи в Украине серьезно подорожают после "сезона": когда и на сколькоВидео

08:20

Устроит ли Путин "ракетный Армагеддон" в Киеве ко Дню Независимостимнение

08:16

"Увидим собственными глазами": Данилов "анонсировал" распад РФВидео

08:14

В США ожидают ракетной атаки на Украину в ближайшие дни – Reuters

07:56

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2022: Ракам – враги, Весам – деньги, Рыбам – обманВидео

07:30

США могут тайно передавать Украине мощное оружие: Politico выяснило, о каком вооружении идет речьВидео

06:54

Как россияне убегают от реальностимнение

06:39

На Юге ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостовВидео

06:00

По пессимистическому сценарию война в Украине закончится летом 2023 года – Тарас ЗагороднийВидео

05:00

Когда ВСУ получат ракеты ATACMS свыше 300 км, будет два варианта удара по Крымскому мосту – экспертВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять