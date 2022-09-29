Оккупанты ударили кассетными бомбами по Днепропетровской области: пострадали 15 человек

Оккупанты ударили по Криворожскому району, пострадали 15 человек / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты ударили запрещенными кассетными бомбами по Криворожскому району Днепропетровской области. Снаряды из "Урагана" попали в промышленное предприятие, много людей пострадали. Об этом сообщили в Оперативной группировке войск "Каховка".

"Прилеты" зафиксировали в Зеленодольской громаде. В результате обстрела пострадало административное здание.

"По Зеленодольской громаде Криворожского района враг утром ударил запрещенным кассетным реактивным снарядом из "Урагана" по промышленной инфраструктуре. Повреждено админздание", - говорится в сообщении.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о том, что в результате обстрела пострадали 15 человек, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницы Криворожского района.

Ранее сообщалось, россияне снова ударили ракетами по Харькову в то время, как в городе звучала воздушная тревога. Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется. Мэр Харькова позже отметил, что войска РФ нанесли еще один удар по городу.

Также стало известно о том, что оккупанты трижды за ночь ударили из реактивных систем залпового огня Град и тяжелой артиллерии по мирным жителям Никопольского района. Повреждения получили более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровод и 6 линий электропередач.

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