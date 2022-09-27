Россияне ударили ракетами по Харькову, жители остались без света

По Харькову РФ нанесли ракетный удар / Telegram Синегубов, УНИАН

Россияне снова ударили ракетами по Харькову в то время, как в городе звучала воздушная тревога, сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировано три прилета. Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется.

Мэр Харькова позже отметил, что войска РФ нанесли еще один удар по городу.

По сообщению журналистов Суспільного, в Харькове прозвучал пятый взрыв.

Армия Украины освободила Купянск

Вооруженные силы Украины 10 сентября вошли в Купянск Харьковской области и установили там украинский флаг. Это город стратегического значения. Войска РФ захватили его в начале большой войны и использовали для снабжения своей группировки на Харьковщине.

Украинская армия контролировала правобережную часть Купянска. Продолжались бои за полное освобождение города. 16 сентября войска форсировали Оскол и выбили оккупантов с левобережной части, после чего Купянск был полностью деоккупирован.

Бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал Армии Украины Николай Маломуж отметил, что Купянск был важен для войск России как с точки зрения обороны, так и для дальнейшего наступления. Освобождение ВСУ Купянска и Изюма лишает оккупантов перспектив для проведения успешных военных операций в дальнейшем.

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