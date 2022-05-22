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Оккупанты в Буче сожгли заживо троих женщин и ребенка

22 мая 2022, 23:44

Погибшая Аня Мищенко училась в восьмом классе и писала картины.

Оккупанты убили маму с дочкой / Зеркало недели

С каждым днем появляются новые жуткие подробности военных преступлений российских оккупантов в Буче Киевской области.

Как сообщило издание Зеркало недели, оккупанты заживо сожгли трех женщин.

Это случилось в начале марта: оккупанты расстреляли машину из ручного противотанкового гранатомета - в этот момент в ней находились три женщины.

Жанна Каменева и Мария Ильчук, а также 14-летняя Аня с мамой Тамилой Мищенко сгорели заживо в машине.

Погибшая Аня Мищенко училась в восьмом классе Бучанской школы № 5. Она изучала три иностранных языка — английский, французский и испанский. При жизни Аня занималась рисованием - ее 29-летний брат, Евгений, рассказал, что она хотела в дальнейшем свою деятельность связать с творчеством.

По словам брата, о гибели сестры он узнал через месяц. Он надеялся на то, что его родные остались живы.

"Мы выехали из Бучи последним разрешенным зеленым коридором на автобусе 15 марта. Тогда Буча была уже в полной оккупации, но нам с бабушкой удалось выехать", - говорит Евгений.

Сейчас он вернулся вместе с бабушкой в Бучу, но пожилая женщина постоянно спрашивает, где ее дочь и внучка.

"Я говорил с пастором церкви, куда ходит бабушка, и мы сейчас вместе с ним думаем, как бабушке это сказать", - сказал брат погибшей.

Оккупантов засняли в Буче

Накануне газета The New York Times опубликовала материал, в котором рассказала об убийстве российскими оккупантами восьми жителей Бучи.

Так, статью NYT сопровождают кадры с камеры видеонаблюдения, которая была установлена через дорогу от места убийства мирных жителей Бучи.

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