Оккупанты в спешке латают дыры: HIMARS ударили по еще одному мосту на Херсонщине

Каховская ГЭС / ТСН

В результате удара по инфраструктуре захваченной рашистами части Херсонской области повреждены линии снабжения оккупантов РФ.

Мостовой переход через Днепр через Каховскую ГЭС подвергся атаке, в результате чего проезд по нему затруднен. Об этом сообщает ТСН.

В сообщении говорится о том, что удары были нанесены из РСЗВ HIMARS.

Обратим внимание, что на фото видна хирургическая точность удара по мостовому переходу. При этом оккупанты в спешке организовали восстановительные работы ведутся на Каховской ГЭС — в 70 км от Херсона.

/ ТСН

/ ТСН

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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