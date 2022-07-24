Оккупанты в спешке латают дыры: HIMARS ударили по еще одному мосту на Херсонщине

Мостовой переход через Днепр через Каховскую ГЭС подвергся атаке, в результате чего проезд по нему затруднен.
В результате удара по инфраструктуре захваченной рашистами части Херсонской области повреждены линии снабжения оккупантов РФ.
Мостовой переход через Днепр через Каховскую ГЭС подвергся атаке, в результате чего проезд по нему затруднен. Об этом сообщает ТСН.
В сообщении говорится о том, что удары были нанесены из РСЗВ HIMARS.
Обратим внимание, что на фото видна хирургическая точность удара по мостовому переходу. При этом оккупанты в спешке организовали восстановительные работы ведутся на Каховской ГЭС — в 70 км от Херсона.
На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.
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