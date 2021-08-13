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Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации

13 августа 2021, 11:43

Жителям Керчи предписано готовиться к возможной эвакуации: собрать документы, лекарства и запас еды.

Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации / скриншот из видео

В оккупированном Крыму прошли сильные дожди. В результате непогоды затопило город Керчь.

Как сообщает "Крыминформ", в городе подтоплены центральные улицы, движение по ним перекрыто. Утром на линию не вышел электротранспорт.

Некоторые маршруты городских автобусов пришлось изменить.

Местные власти советуют жителям Керчи в пятницу воздержаться от поездок на личном транспорте и просят их убрать свои машины с низменных участков города.

Ожидается усиление осадков, возможен разлив реки Мелик-Чесме и подтопления.

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Жителям Керчи предписано готовиться к возможной эвакуации: собрать документы, лекарства и запас еды.

Как сообщает Крым.Реалии, из-за непогоды, которая сопровождалась в Крыму сильными осадками с 10 по 12 августа, оказались подтопленными 95 частных домов и 192 придомовые территории. По состоянию на 21:30 часов 12 августа оставались подтопленными четыре частных домовладения (четыре подвальных помещения) и 12 придомовых территорий.

Кроме того, затопило рынки – в Сети есть кадры, как в воде "плавают арбузы".

Напомним, 12 августа в аннексированном Крыму подтопило трассу Таврида, которая ведет к Крымского мосту - движение затруднено, был организован объезд.

Местные "власти" объяснили подтопление "обильными осадками". Объезд организовали по направлению села Ленино - село Ильичева.

Керчь новости Крыма
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