Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации

Жителям Керчи предписано готовиться к возможной эвакуации: собрать документы, лекарства и запас еды.
В оккупированном Крыму прошли сильные дожди. В результате непогоды затопило город Керчь.
Как сообщает "Крыминформ", в городе подтоплены центральные улицы, движение по ним перекрыто. Утром на линию не вышел электротранспорт.
Некоторые маршруты городских автобусов пришлось изменить.
Местные власти советуют жителям Керчи в пятницу воздержаться от поездок на личном транспорте и просят их убрать свои машины с низменных участков города.
Ожидается усиление осадков, возможен разлив реки Мелик-Чесме и подтопления.
Жителям Керчи предписано готовиться к возможной эвакуации: собрать документы, лекарства и запас еды.
Как сообщает Крым.Реалии, из-за непогоды, которая сопровождалась в Крыму сильными осадками с 10 по 12 августа, оказались подтопленными 95 частных домов и 192 придомовые территории. По состоянию на 21:30 часов 12 августа оставались подтопленными четыре частных домовладения (четыре подвальных помещения) и 12 придомовых территорий.
Кроме того, затопило рынки – в Сети есть кадры, как в воде "плавают арбузы".
Напомним, 12 августа в аннексированном Крыму подтопило трассу Таврида, которая ведет к Крымского мосту - движение затруднено, был организован объезд.
Местные "власти" объяснили подтопление "обильными осадками". Объезд организовали по направлению села Ленино - село Ильичева.