Ливень в Одессе: затоплены улицы и заблокирована работа транспорта

В городе подтоплена центральная часть / Мэрия Одессы

Вечером 4 июля в Одессе выпало множество осадков. Ливень подтопил город. В связи с непогодой нарушена работа общественного транспорта.

В пресс-службе мэрии Одессы отмечают, что уровень осадков достиг 24,4 мм.

Сотрудники предприятия "Городские дороги" осуществляют работы по расчистке ливневой канализации, однако полностью справиться с таким объемом воды им пока не удалось.

"Это привело к подтоплению переулка Высокого, улиц Водопроводной, Балковской, Среднефонтанской, Армейской, Инглези, Приморской, Мельницкой и некоторых улиц в центре города, где коллекторы "Инфоксводоканала" по своим техническим характеристикам не могут справиться с большим объемом воды", - говорится сообщении.

В частности, известно, что троллейбусный маршрут № 8 сокращен до улицы Химической, а движение трамваев по маршруту № 20 и вовсе остановлено. Люди передвигаются на маршрутках.

Реклама

Более того, в курортном городе Южный Одесской области вследствие проливного дождя 4 июля были подтоплены помещения и прилегающая территория местного отделения полиции. В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что спасатели откачали 40 кубических метров дождевой воды с помощью мотопомпы.

Напомним, на прошлой неделе непогода постигла Львов. Были затоплены множество улиц и помещений. Мощный дождь и сильные порывы ветра, что нанесло города значительный ущерб.

Местные жители жаловались на обесточивание улиц, побитые автомобили и поваленные деревья.

Известно, что в городе некоторое время не курсировал электротранспорт.

В результате непогоды были обесточены районы: